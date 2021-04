São Vicente. Vacinação contra a covid-19 vai ser normalizada esta semana

28/04/2021 14:45 - Modificado em 28/04/2021 14:46

A vacinação contra a covid-19 em São Vicente, que está suspensa há cerca de uma semana, vai ser normalizada ainda no decorrer desta semana, com a chegada, ainda hoje, de mais mil doses de vacinas.

As dificuldades nas ligações aéreas inter-ilhas entre Santiago e São Vicente provocaram a paralisação da vacinação contra a covid-19, visto que as ultimas 1.500 doses que foram disponibilizadas, foram aplicadas na semana passada.

Conforme Ivanilda Santos, coordenadora do Programa Nacional de Vacinação (PNV), as vacinas não podem ser transportadas de barco, o que poderá provocar a perda de doses, devido a altas temperaturas, dando como exemplo a vacina da Pfizer que deve ser acondicionada a baixa temperatura, e sem ligações aéreas frequentes fica difícil o seu envio para São Vicente.

No entanto, esclarece que um lote com 1.000 doses de vacina deve chegar ainda hoje a S. Vicente, para dar continuidade ao plano de vacinação que, segundo a mesma, decorre a um bom ritmo.

Ivanilda Santos sustenta que em São Vicente há pelo menos seis equipas de vacinação, o que faz com que haja um ritmo mais acelerado de imunização. Neste momento na ilha estão sendo vacinados os grupos de riscos, onde se inserem as pessoas com idade superior a 70 anos.