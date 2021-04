Caipirinha do azar. Sobe para 13 número de mortos após ingestão de bebida

Imprensa angolana indica que o número de mortes subiu para 13, estando ainda duas pessoas hospitalizadas. As vítimas mortais têm idades compreendidas entre os 14 e os 59 anos.

Onúmero de mortes relacionadas com a ingestão de uma bebida alcoólica adulterada, em Luanda, subiu para 13, de acordo com o Jornal de Angola. A mesma publicação acrescenta que há ainda duas pessoas hospitalizadas.

As vítimas mortais têm idades compreendidas entre os 14 e os 59 anos. Ainda segundo o Jornal de Angola, entre elas está o fornecedor dos ingredientes utilizados na produção da bebida.

O caso ocorrido no bairro da Caop, em Viana, envolve uma mistura tóxica de bebidas a qual foi dado o nome de “caipirinha do azar”, composta por “água do chefe” [bebida artesanal destilada, feita de açúcar e fermento], capassarinho [um fruto com efeito alucinogénio] e combustível JET A1, para aviões.

Os doentes manifestavam sintomas como dor de cabeça, do corpo, enjoos, mal-estar geral, dificuldades para andar, além da perda de visão.

O caso está a ser investigado pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) e as autoridades já fizeram quatro detenções, incluindo a comerciante da bebida e mais três ajudantes.

