Comícios políticos em plena 2.º vaga da pandemia na Índia geram revolta

28/04/2021 09:12 - Modificado em 28/04/2021 09:12

Partido do primeiro-ministro do país está a ser alvo de um coro de críticas.

Segundo a CNN, membros do partido Bharatiya Janata (BJP) do primeiro-ministro da Índia continuam a participar em comícios políticos, apesar da segunda vaga da pandemia que assola o país.

Com as eleições municipais aí à porta, membros do partido de Narendra Modi estão a sair à rua em busca de apoio, isto apesar de todos os dias morrerem milhares de pessoas no país devido à doença provocada pelo novo coronavírus.

Imagens partilhadas na página de Twitter do próprio partido mostram um encontro realizado em Telangana, com várias pessoas reunidas sem máscaras ou distanciamento social. O aglomerado de pessoas gerou críticas numa altura em que o país bate diariamente recordes em número de mortes.

Entretanto, o partido eliminou algumas das fotografias, optando por deixar apenas aquelas em que se vê os apoiantes do partido de máscara.

O primeiro-ministro e o seu partido estão agora a ser alvo de um coro de críticas pelos comícios que decorrem deste março.

A Índia ultrapassou hoje os 200 mil mortos desde o início da pandemia da Covid-19, com 3.293 óbitos nas últimas 24 horas, além de ter registado um novo máximo de infeções, com 360.960 casos.

