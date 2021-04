Andebol: Parte da seleção feminina que vai participar no Campeonato Africano das Nações treina em São Vicente

27/04/2021 21:12 - Modificado em 27/04/2021 21:12

Uma parte da seleção feminina de andebol, que vai participar no 24.º Campeonato Africano das Nações, a ser disputado de 8 a 18 de junho em Yaoundé, Camarões, está a trabalhar, em S. Vicente no Pavilhão Oeiras em Monte Sossego, sob a orientação do treinador adjunto Aquilino Fortes.

A seleção nacional continua a trabalhar dividida em grupos de atletas nas cidades da Praia, Espargos e Mindelo.

De acordo com a programação da Federação Cabo-verdiana de Andebol, o técnico Nelson Martins vem trabalhando nas últimas duas semanas no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte com as pré-convocadas de Santiago e o selecionador adjunto, Aquilino Fortes, orienta o estágio das convocadas de São Vicente.

Os técnicos mostram-se esperançados em como as pré-selecionadas estarão preparadas para representarem o país nesta competição, não obstante o longo período de defeso que já ultrapassa um ano de inatividade, agravado com a pandemia da covid-19 que tem dificultado a retoma das competições.

O sorteio já divulgado pela Confederação Africana de Andebol (CAH), ditou a estreia de Cabo Verde nesta montra africana para 09 de junho frente a Angola.

O combinado crioulo volta a jogar no dia 11, para defrontar a congénere do Congo e, para terminar a fase de grupos, no domingo, 15, com a seleção da Argélia.

Constituição dos Grupos:

Grupo A: Senegal, Tunísia, Guiné-Conacri e Madagáscar.

Grupo B: RD Congo, Camarões, Nigéria e Quénia.

Grupo C: Angola, Congo, Argélia e Cabo Verde.