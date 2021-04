Covid-19: São Vicente regista mais um óbito e record diário com 74 novos casos

26/04/2021 22:30 - Modificado em 26/04/2021 22:30

São Vicente registou, esta segunda-feira, 26, o seu 32º óbito provocado pela covid-19, num dia com mais 74 novos casos da doença, passando a ter agora 305 casos ativos. Nas últimas 24 horas nove pessoas foram dadas como recuperadas da doença.

O Ministério da Saúde e Segurança Social deu conta, no comunicado emitido hoje, de mais um óbito registado em São Vicente, passando a ilha a ter agora 32 mortes provocadas pela Covid-19.

A ilha registou hoje mais 74 novos casos da doença, o maior número registado em 24 horas na ilha desde que foi notificado o primeiro caso a 3 de abril a uma cidadã de nacionalidade chinesa, passando a ilha a ter agora 305 casos ativos da doença.

São Vicente tem neste momento 9 pessoas internadas no Hospital Baptista de Sousa, sendo que um doente está em estado critico.

Já a nível nacional no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia estão 13 pessoas internadas, das quais 5 em estado grave, Hospital Regional Santa Rita Vieira em Santiago Norte com 5 doentes e 2 a precisar de oxigénio, no Hospital Regional Ramiro Figueira no Sal estão 10 doentes estáveis, no Hospital Regional São Francisco de Assis no Fogo com 2 doentes, sendo um estado critico e por fim, no Hospital Regional João Morais em Ribeira Grande de Santo Antão estão 2 doentes estáveis. Este número representa um total de 60% de ocupação dos hospitais no país.