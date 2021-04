CCM comemora Dia Mundial da Dança com várias atividades com entrada livre

26/04/2021 18:17 - Modificado em 26/04/2021 18:17

O Dia Mundial da Dança, comemorado no dia 29 de abril, foi instituído pelo CID (Comitê Internacional da Dança) da UNESCO no ano de 1982.

O Centro Cultural do Mindelo comemora esta data com a exibição do filme ‘Eugénio – do Legado à Ficção’ seguido de uma conversa. Tem também dança Hip-Hop com o grupo SV Dancers e espetáculos com o grupo Honky Tonk Sail.

O filme – Kanizade – do Legado à Ficção é, segundo o CCM, o primeiro filme do Centro Cultural do Mindelo, que estreou no dia 18 de outubro em comemoração do dia Nacional da Cultura e das Comunidades, que teve como tema «Cultura, Arte e Resiliência».

Das actividades participam, também, o grupo de dança mindelense, “SV Dancers” formado por um grupo de jovens que dedicam o tempo livre à dança Hip-Hop.

E também da presença do Honky Tonk Sail que é, um projeto que reúne o jazz artístico e tradicional de New Orleans à vela.

Honky Tonk é um projeto aberto que recebe muitos artistas internacionais. A equipa musical, entre 3 e 8 anos, está em constante mudança. Como ondas, ele vem e depois vai embora! A banda de jazz evolui assim ao longo dos destinos e épocas do ano, tocando jazz antigo.