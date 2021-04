Sinal de TV analógico desligado esta terça-feira em São Vicente

26/04/2021 14:39 - Modificado em 26/04/2021 14:40

O serviço de televisão analógico na ilha de São Vicente vai ser desligado esta terça-feira, 27, para dar lugar ao sinal da Televisão Digital Terrestre (TDT).

A informação consta do plano de desligamento de serviços analógicos, por parte do Cabo Verde Broadcast (CVB), dando conta que o sinal vai ser desligado esta terça-feira nas ilhas de São Vicente, Sal e São Nicolau.

O conselho de administração da Cabo Verde Broadcast (CVB), alerta as pessoas para adquirirem os seus equipamentos como o descodificador (box), à venda nos balcões dos Correios e em algumas casas comerciais, e não deixarem para última hora a sua aquisição.

“É importante que as pessoas saibam de que não precisam, nem da internet e nem da antena parabólica, que é uma questão que as pessoas têm vindo a colocar. Basta ter aquela antena simples, que sempre tivemos em casa, para receber o sinal da televisão ou um televisor moderno comprado nos últimos três ou quatro anos”, informou o presidente do conselho de administração da Cabo Verde Broadcast (CVB), Luís Ramos.

Quem não tiver um televisor moderno pode optar por adquirir um descodificador (box) que já está à venda nos Correios de Cabo Verde, apontando que até agora, o processo tem vindo a decorrer de forma tranquila.

Depois do desligamento nas ilhas do Maio e de Santiago e da localidade de Achada Furna, na ilha do Fogo, seguem-se as ilhas de São Vicente, Sal e São Nicolau, no dia 27, e Boa Vista, Fogo e Brava no dia 30.

A última fase de desligamentos (switch-off) será no dia 25 de maio na Ilha de Santo Antão, tendo em conta que o projeto sofreu “alguns atrasos”.

Com o desligamento total do serviço analógico, Luís Ramos explicou que as pessoas vão deixar de ver os canais da TCV, Record, Tiver e RTP África no sinal antigo, para passarem a ver através de uma plataforma digital da TDT.

Luís Ramos adiantou ainda que a plataforma TDT possui “mais canais” dos que havia no sistema analógico.

“Nos canais analógicos cada zona tinha uma certa quantidade. Na ilha de Santiago havia quatro, outras ilhas em que havia apenas um ou dois, mas com a TDT, neste momento, temos nove canais oficiais e um experimental. O que é uma vantagem enorme comparando com o que havia antigamente”, enalteceu.

TV5, France 24, Canal Educativa e STV, são alguns dos novos canais que integram a plataforma da TDT.