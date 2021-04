Outros Bairros: Mulheres de Alto de Bomba concluem formação de calcetamento e vão ajudar na reabilitação urbana

“Amdjer na obra” ou Mulheres na obra é uma experiência de calcetamento em obra para mulheres do Alto de Bomba, que surge fruto de uma formação em calcetamento proporcionada pela Iniciativa Outros Bairros que efetua a reabilitação urbana de algumas zonas em São Vicente.

Esta formação foi ministrada por mulheres de São Nicolau, Calceteiras do Carriçal, para um grupo de dez moradoras do Alto de Bomba, com o fim de calcetar uma rua da obra de reabilitação urbana em curso na localidade, e dotar este grupo de competências para participar em futuros calcetamentos das zonas de Alto de Bomba, Covada de Bruxa e Fernando de Pó, a partir do modo de vida da população local.

As obras de reabilitação urbana que estão atualmente em curso no Alto de Bomba contaram até agora com a colaboração de trabalhadores homens, na sua maioria residentes no próprio bairro, “garantindo assim, não só melhores condições urbanas e de acessibilidade como uma fonte de rendimento a algumas famílias residentes”.

De acordo com Maísa Fortes, representante deste grupo de mulheres, com mais uma fase de calcetamento a iniciar, surge agora, e como consequência da formação do grupo Amdjer na Obra, a oportunidade de colocar também estas mulheres a trabalhar na obra, “dando o seu contributo para a reabilitação da sua zona”.

A iniciativa Outros Bairros foi lançada no Mindelo a 02 de maio de 2019.

Com obras já iniciadas no Alto de Bomba surgem, agora, novos projetos de moradores que iniciam a redignificação dos espaços públicos, entretanto, construídos ou em construção.