Xadrez: Diogo Neves conquista Taça Regional de São Vicente

26/04/2021 10:03 - Modificado em 26/04/2021 10:03

Diogo Neves, jogador que representa o Mindelense, clube centenário da cidade da ilha de S. Vicente, foi o grande vencedor da Fase Regional de S. Vicente da Taça de Cabo Verde, arrebatando assim, a Taça destinada ao vencedor.

Na final, jogada na sexta-feira e ontem, Diogo Neves levou a melhor sobre Luís Fernandes, atleta também do Mindelense, embora as partidas jogadas terminassem todas empatadas, no entanto, como Neves jogou de pretas na partida Armagedon de desempate, acabou por ser ele declarado o vencedor.

No apuramento para o 3.º Lugar, Winaldo Fonseca, representando os Falcões do Norte, superiorizou-se a Carlos Mões (Mindelense), também na partida de desempate, depois de uma vitória para cada um nas 2 partidas regulares da eliminatória, fechando assim o pódio desta fase Regional que decorria desde o dia 8 de abril.

Diogo Neves e Luís Fernandes, como já se sabia antes do desfecho final, serão os representantes de S. Vicente na Fase Nacional da Taça que decorrerá no concelho da Ribeira Grande em Santo Antão.