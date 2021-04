TUI aumenta para 6 os voos para São Vicente no mês de Maio

26/04/2021 09:24 - Modificado em 26/04/2021 09:24

A TUI Fly, operadora aérea do maior grupo de turismo e viagens da Europa, que retomou no passado dia 16 de abril, o voo da Holanda para Cabo Verde, nomeadamente para as ilhas de São Vicente e de Santiago, tem agendado 6 voos para a ilha de São Vicente.

Conforme a operadora, os voos estão agendados para sair do aeroporto de Amesterdão/Schiphol, nos dias 03, 07, 10, 21, 24 e 31 de Maio, com destino ao Aeroporto Internacional Cesária Évora, no Mindelo e com escala posterior no Aeroporto Internacional Nelson Mandela na cidade da Praia.

Neste momento recorda-se o voo triangular é feito uma vez por semana e que irá se tornar bissemanal, segundo os promotores.

Este voo tinha sido suspenso há mais de um ano, na sequência da pandemia de covid-19. Trata-se de um linha importante para Cabo Verde, não só para levar turistas para as ilhas do nosso arquipélago, onde a TUI explora alguns empreendimentos turístico-hoteleiros (resorts), como também para os cabo-verdianos, onde vivem e trabalham nos Países Baixos alguns milhares de naturais das ilhas.

A TUI Fly pretende realizar dois voos semanais, até junho, com partidas de Amesterdão, às segundas e sextas-feiras, e da Cidade da Praia (Santiago) e do Mindelo (São Vicente) às terças e sábados e com preços a partir de 399 euros, ida e volta, segundo as tarifas publicadas pela companhia aérea.