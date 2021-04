Presidente da Assembleia Nacional e Ministro de Estado com Covid-19

25/04/2021 22:30 - Modificado em 26/04/2021 09:05

Jorge Santos e Fernando Elísio Freire testaram positivo para a Covid-19 numa semana em que o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva anunciou o reforço das medidas de combate à pandemia, após vários dias com aumento de casos.

No sábado a assessoria de imprensa informou que o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, testou positivo para a Covid-19, após realizar um teste na ilha de São Vicente para viajar para a cidade da Praia.

Jorge Santos esteve também envolvido na campanha eleitoral em Santo Antão, onde era o cabeça de lista e foi eleito pelo MpD para mais um mandado de cinco anos, tornando-se no segundo político e autoridade do país a contrair COVID-19. Segundo a mesma fonte, o chefe da casa parlamentar cabo-verdiana ficou em isolamento na ilha de São Vicente.

O ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, também, testou positivo para o novo coronavírus.

“O ministro Fernando Elísio Freire teve teste positivo para o novo coronavírus. O governante encontra-se em confinamento domiciliário e não apresenta quaisquer sintomas”, diz a nota de imprensa.

Fernando Elísio Freire, que é também ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, ministro do Desporto e ministro da Família e Inclusão Social, esteve envolvido na campanha para as eleições legislativas de 18 de abril último, tendo sido eleito como o terceiro nome da listas do Movimento para a Democracia (MpD) para o círculo eleitoral de Santiago Sul.

O deputado é também um dos vice-presidentes do MpD, que renovou a maioria absoluta nessas eleições de 18 de abril, para eleger os novos 72 mandatos do parlamento cabo-verdiano.