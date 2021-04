Onze suspeitos dos crimes de homicídio, posse de arma e tráfico em prisão preventiva – Praia

25/04/2021 22:18 - Modificado em 25/04/2021 22:18

Onze suspeitos dos crimes de homicídio, posse de arma e tráfico, ocorridos na cidade da Praia, Santiago, ficaram em prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Judiciária, os indivíduos foram detidos fora de flagrante delito, numa operação que contou com a colaboração da PN, dez indivíduos, do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 35 anos, suspeitos da prática, em coautoria, de um crime de Homicídio Agravado, cometido com arma branca, no passado dia 1 de janeiro do corrente ano, na localidade de Castelão.

Residentes nas localidades de Castelão, Coqueiro e Achada Mato e ainda na sequência do cumprimento de dez mandados de buscas, foram aprendidas armas de fogo e branca e produtos estupefacientes (Cocaína e Cannabis), e detido, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 27 anos, por suspeita de posse de arma de fogo e estupefacientes.

O crime terá ocorrido na sequência de um desentendimento entre a vítima, um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, residente no mesmo local do crime, e os suspeitos.

Os detidos foram presentes, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais.