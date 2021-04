Motorista bêbedo bate em táxi parado e deixa-o parcialmente destruído

25/04/2021 22:11 - Modificado em 26/04/2021 08:48

O acidente aconteceu, madrugada de sábado para domingo, na Avenida Marginal, na Rua da Praia. Apesar do aparato ser muito, nem os passageiros, nem os condutores ficaram feridos, no entanto, um dos carros envolvidos, um taxi ficou com danos “significativos” após ser “batido” por trás.

Com o impacto, o taxi foi projetado por alguns metros e só parou ao bater no passeio da bomba de combustível, tendo ficado com a parte traseira destruída. Pedaços do veículo ficaram espalhados na estrada.

O homem foi levado pela polícia, em flagrante, por embriaguez ao volante após bater o veículo que dirigia, uma viatura Chevrolet, na parte traseira de um taxi que estava parado, perto da Estação de serviço Shell – Rua de Praia, por volta da 1h:30 da madrugada deste domingo, 25.

O condutor, segundo conseguimos apurar no local, vinha em alta velocidade e “completamente embriagado” bateu no taxi que estava parado no momento, para deixar sair dois passageiros.

“Parei para deixar sair um dos passageiros, eram dois, e quando estava a abrir a porta, sentimos o impacto e o carro foi projetado vários metros do ponto de partida”, explicou o taxista, conhecido por Zé que disse ainda que a polícia foi acionada e levou o homem para esquadra. “Estava completamente bêbado”.

“A sorte do passageiro, prosseguiu, é que este ainda estava dentro do carro no momento e se fosse uns segundos mais tarde, poderia deixá-lo ferido”, lamenta esta profissional, que viu o carro ficar com a parte traseira completamente destruída.

A outra viatura também, não foi diferente, devido ao impacto, a parte dianteira sofreu danos “significativos”.

Quando chegaram ao local do acidente de trânsito para o registro da ocorrência, os policiais, conforme nos deu a entender o taxista, perceberam que o motorista já demonstrava sinais de embriaguez.

Uma testemunha que estava dentro do carro atingido pela batida contou que viu quando o veículo conduzido pelo motorista embriagado circulava “em excesso de velocidade”.

EC