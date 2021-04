Ciclo WarmUp leva Cremilda Medina e a Morna ao Porto – Portugal

23/04/2021 20:45 - Modificado em 23/04/2021 20:45

CREMILDA MEDINA – FOTOGRAFIAS PROMOCIONAIS/RITA CARMO

Esta sexta-feira, Dia Mundial do Livro, a Câmara do Porto apresentou o ciclo WarmUp, que decorre entre 16 de julho e 22 de agosto, nos Jardins do Palácio de Cristal e nos jardins da Casa Tait. São seis fins-de-semana de programação musical que antecipam e antecedem a Feira do Livro da cidade do Porto em Portugal.

“Começámos a imaginar o que seria o verão e a pensar nas pessoas que vão ficar por cá, seja por razões económicas, seja porque não querem viajar, seja porque ainda não sabemos como é que vai ser o verão em termos de pandemia”, referiu o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, aos jornalistas, no final da apresentação que decorreu, na manhã desta sexta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

“Pensamos que esta programação podia ser antecipada trazendo para os Jardins do Palácio, mas também para a Casa Tait, que queremos muito que as pessoas descubram, um conjunto de atividades ligadas a produtores da cidade, muitas delas já conhecidas, mas com uma coerência diferente e permitindo exatamente a fruição da cultura num espaço que tem condições, a nosso ver, extraordinárias”, disse Rui Moreira.

No fim-de-semana de 14 e 15 de agosto, o ciclo WarmUp propõe uma viagem por diversas latitudes sem sair da Casa do Roseiral, com concertos de músicas do mundo a antecipar o Festival WOMEX – The World Music Expo, um dos maiores e mais reconhecidos eventos da indústria musical a nível mundial, com mais de 26 anos de história, agendado para o Porto em outubro próximo.

Do alinhamento fazem parte Lina & Raül Refree, os mais recentes vencedores do novo Prémio Carlos do Carmo, a cabo-verdiana Cremilda Medina, Luís Peixoto e os Holy Nothing & Angelo B.

Cremilda Medina, que no final do ano passado editou mais um single “Amá Sem Mêde” que fará parte do seu próximo disco, levará à cidade do Porto as sonoridades da Morna e da Coladeira, com que tanto tem encantado o público por onde tem passado.

Fonte: Ágora – Cultura e Desporto do Porto