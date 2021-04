Covid-19: Cabo Verde ultrapassa barreira dos 200 mortos

23/04/2021 18:46 - Modificado em 23/04/2021 18:46

Nas últimas 24 horas faleceram mais duas pessoas vítimas da Covid-19 nos municípios de Tarrafal de Santiago e na ilha do Sal, elevando o total de óbitos para 201. O país registou mais 284 casos positivos, aumentando para 21.784 o total acumulado no país desde 19 de março de 2020, data do primeiro caso no arquipélago .

De acordo com os dados de hoje divulgados pelo Ministério da Saúde, a nível nacional foram registados mais 284 novos casos positivos, sendo que o destaque vai para a ilha de Santiago (129) e São Vicente (43).

Na cidade da Praia, um dos principais focos de propagação da doença no país, registaram-se mais 92 casos. Ainda na ilha de Santiago foram diagnosticados novos casos nos municípios da Ribeira Grande (14), São Domingos (6), Santa Catarina (8), São Salvador do Mundo (1), Tarrafal (4), Santa Cruz (2) e São Lourenço dos Órgãos (2).

Foram ainda contabilizados casos nas ilhas de Santo Antao (34), sendo o concelho da Ribeira Grande com 20, Paul 5 e Porto Novo 9.

A ilha do Sal diagnosticou hoje mais 28 novos casos de covid-19, enquanto o Fogo (4), dos quais São Filipe com 3 e Mosteiros 1. Em São Nicolau houve o registo de mais 22 casos, nos municípios do Tarrafal (21) e Ribeira Brava (1). A ilha da Boa Vista soma mais 14 casos e o Maio mais 10.

O mesmo comunicado dá conta de mais 271 altas, passando o país a somar um total de 18.959 pessoas recuperadas da Covid-19. Cabo Verde passa a contabilizar 2.610 casos ativos da doença e 201 mortos, num total de 21.784 casos positivos acumulados.