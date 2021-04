Primeiro-ministro aponta reforço da fiscalização das regras sanitárias a partir do final desta semana

23/04/2021 16:09 - Modificado em 23/04/2021 16:09

Para tentar evitar comportamentos que possam aumentar o risco de contágio por covid-19, Ulisses Correia e Silva garantiu que, a partir deste fim-de-semana, vão ser tomadas medidas a nível das praias de mar, com maior fiscalização, para evitar ajuntamentos, assim como uso de máscaras e aglomerações nos supermercados e mercados.

“A fiscalização vai ser reforçada, visivelmente, a partir do final desta semana, mas só fiscalização não chega, pelo que vamos aumentar a comunicação e sensibilização. Este é um combate que se ganha com cidadania e com a participação de cada um dos cabo-verdianos” começou por dizer o PM à imprensa, na cidade da Praia, após visitar, na companhia de Arlindo do Rosário ministro da Saúde, o Centro de Saúde de Achada Grande Trás.

O mesmo alertou que é preciso que as pessoas tenham em atenção que os casos estão a aumentar, particularmente, na Cidade da Praia, São Vicente, Sal e Boa Vista. “Já tínhamos anunciado a iniciativa do Governo em reforçar a fiscalização, não permitindo festas particulares nem públicas organizadas por entidades públicas. Está identificado que é nestas festas que tem estado a acontecer casos de contágio” frisou.

Sobre a vacinação, o PM, promete a sua continuação para se poder vencer a pandemia, e garantiu disponibilidade de stock para se dar continuidade à vacinação de outros grupos de risco e apelou “a todos e todas” a cumprirem as regras para não colocar a vida dos outros em causa.

Afirmou ainda que o país vai receber mais 84 mil vacinas da AstraZeneca através da plataforma Covax, assim como de Portugal e outros países que se comprometeram em ajudar.