Presidência do PAICV – Francisco Carvalho desmente candidatura, Notícias do Norte comprova a sua seriedade jornalística

23/04/2021 14:26 - Modificado em 23/04/2021 14:27

Notícias do Norte foi confrontado, ontem, com um esclarecimento de Francisco Carvalho, actual presidente da Câmara Municipal da Praia, postado nas redes sociais a desmentir uma notícia da nossa lavra publicada sob o título “Francisco Carvalho é o primeiro dirigente do PAICV a manifestar intenção de suceder a Janira H. Almada.

(Ver publicação em: https://noticiasdonorte.publ.cv/114994/francisco-carvalho-e-o-primeiro-dirigente-do-paicv-a-manifestar-intencao-de-suceder-a-janira-h-almada/)

Embora não se tivesse dirigido à nossa redacção com um pedido formal, em jeito de direito de resposta, de desmentido ou de correcção, entendemos por bem, como mandam as boas práticas jornalísticas, e apesar de a isso não sermos obrigados, publicar as seguintes partes do texto de Francisco Carvalho em que este pretende “desmentir” a nossa notícia:

“ESCLARECIMENTO PARA REPOR A VERDADE“

Venho por este meio informar a todos os meus amigos, e a todos os simpatizantes e militantes do PAICV, que (…) “não sou candidato a nenhum cargo político dentro do PAICV e não manifestei a ninguém e de nenhuma forma qualquer intenção neste sentido; (…) de modo que declaro por esta via que é absolutamente falsa a notícia publicada no jornal Notícias do Norte;

(…) Aproveito esta oportunidade para pedir a todos os militantes, simpatizantes e amigos do PAICV a não se deixarem distrair com manobras de diversão ardilosamente preparadas pelos nossos adversários, e pelos adversários do nosso país”.

Ora, a notícia baseou-se num convite que um dos nossos jornalistas recebeu para ser membro do grupo privado promotor da página, que pode ser visitada em:

https://web.facebook.com/groups/619685065307862/about

Não sendo possível nem desejável, por motivos éticos e deontológicos, aceitar o convite para apoiar esta ou qualquer outra iniciativa de carácter politico-partidário, o nosso profissional nem sequer respondeu ao convite, limitando-se a visitar a referida publicação, constatando que a iniciativa existe, o grupo é real e fala em nome de Francisco Carvalho, que aparecia, aliás, como um dos administradores da página a par de alguns dos seus apoiantes.

Tudo isto é factual e comprovável através de uma simples visita à publicação em referência, pelo que a notícia dada à estampa pelo nosso jornal não tem nada de falso, mesmo que o nome e a fotografia de Francisco Carvalho, na qualidade de administrador, tenham sido retirados e hoje, 23 de Abril de 2021, esses elementos já lá não se encontrem.

Quanto à suposta “falsidade” das informações por nós publicadas, está tudo dito, mas motiva-nos ainda um esclarecimento o facto de Francisco Carvalho ter pedido aos militantes e simpatizantes do PAICV para “não se deixarem distrair com manobras de diversão ardilosamente preparadas pelos nossos adversários, e pelos adversários do nosso país”.

Aqui, com todo o respeito que nos merece o actual Presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho erra em toda a linha, confundindo uma entidade neutra e intelectualmente distanciada das lutas partidárias, como é o Notícias do Norte, com um adversário político do seu partido e de Cabo Verde.

Notícias do Norte não é adversário de ninguém, e muito menos deste país que todos reverenciamos por igual e que nenhum cabo-verdiano deve ter a pretensão de amar mais que outro. Cabe, a propósito recordar, para edificação de todos, a letra da belíssima morna “Nha Confissão”, de Jorge Monteiro, mais conhecido por Jotamonte:

“Ca tem niguém, qui crê Cábe Verde,

Más tcheu qui mim.

(…) Tcheu cabe-verdiane tambê crel tcheu,

Ma assim c’ma mim ê tê c’má mim.

(…) Dez grãozinho di terra,

El ê tistmunha, de nha confissão,

El sabê devera, tude nha paixão,

C’um tem pa esse terra Cabo Verde…”