Primeira ação de formação na área de prevenção e investigação de acidentes marítimos realizada em Cabo Verde

22/04/2021 20:39 - Modificado em 22/04/2021 20:39

O Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM) realiza de 26 de abril a 06 de maio, no Mindelo, São Vicente, aquela que será a primeira ação de formação na área de prevenção e investigação de acidentes marítimos realizada em Cabo Verde e que conta com o apoio do Banco Mundial.

A referida formação será ministrada pela International Maritime Safety Security and Environment Academy – IMSSEA, com sede em Itália, especializada em formações e treinos de nível avançado, no âmbito de um acordo bilateral com a International Maritime Organization – IMO.

Sendo o IPIAAM, a autoridade nacional responsável pela prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos e marítimos, uma das suas principais atribuições é a promoção de ações de formação, capacitação e sensibilização dos principais intervenientes no setor da aviação civil e marinha mercante.

A referida formação, em conformidade com o Curso Modular 3.11 da IMO, destina-se aos gestores e técnicos operacionais com intervenção direta ou indireta na segurança operacional no setor marítimo e pretende fornecer aos participantes conhecimentos e uma visão sobre os procedimentos necessários para a investigação de acidentes marítimos e ações de acompanhamento, bem como, fornecer técnicas de recolha, análise e elaboração de relatórios de investigação.

O curso contempla igualmente, uma forte componente prática, que prevê estudos de caso com exemplos reais de como organizar e conduzir investigações de acidentes e incidentes marítimos de acordo com as normas e práticas internacionalmente aceites.

Deste modo, a realização da aludida formação configura-se como uma das ações que deverá contribuir para a consciencialização e familiarização dos técnicos e profissionais nacionais, a respeito das atividades que desenvolvem, que aliadas à aplicação de medidas de segurança coletivas e individuais, constituem medidas fundamentais para garantir a prevenção de acidentes e, por conseguinte, possibilitar a consolidação da segurança operacional.