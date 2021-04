Cabo Verde com mais de 10 mil vacinados contra a covid-19

22/04/2021 15:49 - Modificado em 22/04/2021 15:50

Mais de 10.000 pessoas já foram vacinadas em Cabo Verde com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e da Pfizer, indicam os dados estatísticos da Direção Nacional de Saúde (DNS).

De acordo com a DNS, até ao momento já foram vacinados 3.869 profissionais de saúde com a primeira dose da vacina Pzifer, sendo que destes 1.590 já estão completamente imunizados com a 2.ª dose. No que refere à vacina AstraZeneca, 6.872 doses já foram administradas, dos quais, 4.841 em idosos.

Este número equivale a 90.6% do previsto no plano de vacinação para o setor da saúde em Cabo Verde, os primeiros a serem vacinados, desde 19 de Março.

Desde19 de março, já foram administradas 10.741 doses de ambas as vacinas.

De salientar que Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca em 12 de Março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, com o plano de vacinação nacional a iniciar-se em 19 de Março, assumindo o Governo a meta de vacinar 70% da população até final do ano.