Covid-19: São Vicente com mais de duzentos e sessenta casos nos últimos sete dias

22/04/2021 15:37 - Modificado em 22/04/2021 15:38

A ilha de São Vicente registou, nos últimos sete dias, mais de 260 casos positivos do novo coronavírus tendo, nesta quarta-feira, 21, sido contabilizadas mais 69 pessoas infetadas em 258 amostras analisadas. Foram ainda confirmadas 5 mortes neste mesmo período.

De quinta-feira, 16, até esta quarta-feira, 21, totalizaram assim 269 casos positivos, o que coloca a ilha como a terceira que detém maior número de casos activos neste momento, 289 no total, conforme informações avançadas pelo Ministério da Saúde.

Com estes novos casos confirmados São Vicente ultrapassou os 3.000 casos positivos acumulados, tendo neste momento um total de 3.062 casos acumulados. Já foram dadas como recuperadas 2.738 pessoas.

Neste mesmo período a ilha também registou mais 5 mortes provocadas pela doença, o que faz com que São Vicente tenha neste momento 31 óbitos associados a covid-19, fazendo com que S. Vicente seja a segunda ilha com mais mortes até ao momento.

O país registou na quarta-feira, 21, um novo recorde diário de novos casos de covid-19, com 398 casos positivos e 4 óbitos em 24 horas.