Navios de guerra e 400 pessoas procuram submarino indonésio desaparecido

22/04/2021 12:32 - Modificado em 22/04/2021 12:32

Singapura e Malásia já enviaram navios para ajudarem nas operações de busca. Foi avistado um derramamento de petróleo perto do local onde o submarino terá desaparecido.

© Antara Foto/Budi Candra Setya via Reuters

Amarinha indonésia enviou seis navios de guerra para procurarem o submarino que desapareceu esta quarta-feira, e no qual estavam 53 tripulantes a bordo, segundo a BBC. Um helicóptero e um total de 400 pessoas também estão envolvidos nas operações de busca pelo KRI Nanggala-402.

Singapura e Malásia já enviaram navios para ajudarem nas operações. Países como os Estados Unidos, a França, a Alemanha e a Austrália também já se ofereceram para ajudar a Indonésia na missão de encontrar o submarino.

Entretanto, foi avistado um derramamento de petróleo perto do local onde o submarino terá submergido antes de desaparecer. Se estiver relacionado com o KRI Nanggala-402, isso poderá indicar que o submarino sofreu danos no tanque de combustível, ou pode até ser um sinal emitido pela tripulação para chamar a atenção.

O chefe da Marinha da Indonésia, Yudo Margono, disse hoje que o submarino desaparecido tem capacidade para 72 horas de oxigénio.

O KRI Nanggala-402 desapareceu quando estava a participar num exercício militar em águas a cerca de 100 quilómetros da ilha de Bali. Falhou uma transmissão que estava agendada e desde então a marinha indonésia não conseguiu estabelecer contacto com o submarino.

O último contacto que a marinha da Indonésia teve com o submarino foi quando lhe deu autorização para mergulhar em águas mais profundas.

Um porta-voz da marinha indonésia afirmou à BBC que esta foi a primeira vez que o país perdeu o contacto com um dos seus submarinos. A marinha indonésia possui uma frota de cinco submarinos.

Por Notícias ao Minuto