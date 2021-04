Cabo Verde Digital assinala Dia Internacional das Jovens Mulheres nas TIC com assinatura de protocolos com ICIEG e OMCV

21/04/2021 22:44 - Modificado em 21/04/2021 22:47

O Dia Internacional das Jovens Mulheres nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) foi instituído a 8 de abril de 2011, pela Resolução 70 da União Internacional de Telecomunicações (UIT), da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de defender os interesses e oportunidades das jovens mulheres e incentivá-las a escolher uma carreira profissional neste sector.

A UIT estabeleceu o “GIRLS in ICT Day” (Dia das Jovens Mulheres nas TIC), a ser comemorado todos os anos e mundialmente, na 4.ª quinta-feira do mês de abril.

No âmbito desta efeméride, a Cabo Verde Digital avança com o estabelecimento de protocolos com o Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) e com a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), com o propósito de garantir um maior equilíbrio no acesso às oportunidades, ao nível do financiamento, capacitação, incubação e aceleração de projetos de base tecnológica.

A assinatura dos protocolos acontece esta quinta-feira, na sala de conferências do Ministério das Finanças, no Plateau, e conta com a presença do secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes em representação do Governo.