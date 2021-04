CS Mindelense regressa aos treinos com foco no Campeonato Nacional

21/04/2021 21:40 - Modificado em 21/04/2021 21:40

Foto: CS Mindelense

Depois de precisamente treze meses e sete dias, o CS Mindelense regressou esta quarta-feira, 21, ao relvado do Estádio Municipal Adérito Sena para dar início aos treinos com a expetativa de participar no Campeonato Nacional. Alegria foi a palavra de ordem do treinador e jogadores do clube.

Num Adérito Sena ainda a receber os retoques finais para a conclusão da primeira fase das obras, o Clube Sportivo Mindelense, depois da realização na segunda-feira dos testes de despiste à covid-19, deu início hoje ao ciclo de treinos de preparação para o Campeonato Nacional de Futebol.

Cumprido o primeiro treino, o treinador Rui Alberto Leite fala num dia que foi de “muita alegria e de alguma ansiedade”, mas salienta que se prepararam este dia, tanto a nível logístico como psicológico.

“Todos estamos enferrujados e a nossa dinâmica vai sendo encontrada aos poucos. Mas vamos chegar lá. Vamos preparar com toda a nossa humildade. Soubemos a tempo que tínhamos de defender o título no Campeonato Nacional caso esta prova se realize. Sabendo que não temos campeonato regional, o que será um handicap, porque mesmo com alguns campeonatos realizados de forma intermitente, não sabemos com quem vamos competir, mas sabemos que temos que ser humildes, e que estamos em desvantagem” frisa.

No entanto, Rui Leite afirma que o Mindelense é “sempre um clube respeitado”, mas que a sua equipa respeita todos os outros clubes, até porque a sua equipa é a única que vai para o nacional sem competições.

“A nossa dinâmica vai ser adquirida na competição, por isso temos que treinar com foco e ser eficientes quando a competição começar. Vamos focar no nosso trabalho e não colocar a fasquia muito elevada. Vamos jogar jogo a jogo e ver onde vai dar. Temos um plantel no qual acreditamos”.

Sobre a evolução da covid-19 na ilha, o treinador mostra-se preocupado e diz que já fizeram tudo o que as autoridades sanitárias solicitaram, e que inclusive já falou com os jogadores para se precaverem.

Já o eterno capitão Toy Adão, também fala em sentimento de alegria de regressar aos relvados, e fala em muitas dificuldades depois de tanto tempo parado e agora voltar aos treinos. “Mas com trabalho e entrega tudo será ultrapassado. Tenho certeza que vamos começar a competição num nível aceitável” sustenta Toy Adão que diz que a equipa está a par das normas emanadas pelas autoridades sanitárias para que a covid-19 não afete a equipa.

Por sua vez Balakov, ex-jogador da Académica do Mindelo, diz que a sensação de regressar aos treinos é “muito boa”, isto depois de muito tempo parado. “Treinamos com boa intensidade e a expetativa é sempre a melhor. Queremos trabalhar para conseguirmos os nossos objetivos, tanto individual como coletivamente” sustenta.

O mesmo declarou estar expetante em participar no Campeonato Nacional, e diz que a equipa conseguiu dar um passo gigante que foi o regresso aos treinos.