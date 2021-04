São Vicente regista mortes por covid-19 pelo quarto dia consecutivo

21/04/2021 21:04 - Modificado em 21/04/2021 21:04

A pandemia da covid-19 não da tréguas em São Vicente, visto que nos últimos quatro dias a ilha registou quatro mortes provocadas pela infeção pelo novo coronavírus, passando a ilha a ter agora 31 mortes associadas à doença. Nas últimas 24 horas houve ainda o registo de mais 69 pessoas infetadas.

A situação da covid-19 na ilha é preocupante, assim como no resto do país, que bateu hoje um novo recorde de infetados com 398 casos. As mortes também não param de aumentar, sendo que nas últimas 24 horas mais quatro pessoas infetadas com a covid-19 perderam a vida no país.

Em São Vicente desde o passado dia 18 que diariamente se registam mortes relacionadas com a doença, fazendo com que a ilha seja a segunda no arquipélago com maior número de mortes pela Covid-19.