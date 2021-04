Filomena Delgado diz que todos os dados apontam para vitória do MpD

21/04/2021 20:33 - Modificado em 21/04/2021 20:33

Foto: INFORPRESS

A secretária-geral do Movimento para a Democracia (MpD), Filomena Delgado, garantiu ser “normal”, a auscultação dos partidos políticos antes da publicação dos resultados definitivos, acrescentando que neste momento há dados que apontam para a vitória do MpD.

Filomena Delgado fez estas declarações à imprensa, na sequência do encontro com o Presidente da República Jorge Carlos Fonseca, sustentando que “não houve indigitação de ninguém e não se falou em nomes”.

Sobre os próximos passos no que tange à nomeação do primeiro-ministro, afirmou que se deve aguardar a publicação dos resultados definitivos para se avançar com o processo.

Questionada porque razão ainda não se conhecem os resultados do círculo eleitoral da Europa e Resto do Mundo, Filomena Delgado escusou-se a comentar, alegando que compete à Comissão Nacional de Eleições (CNE) esclarecer.

De salientar que para além dos representantes do MpD e do PAICV, o Presidente da República reuniu-se em plataforma digital com o líder da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, a partir da cidade do Mindelo, São Vicente.

Conforme os dados provisórios disponibilizados no site oficial, www.eleicoes.cv, o MpD venceu com 110.117 votos (48,8%), e uma maioria absoluta no parlamento com 37 deputados de um total de 72.