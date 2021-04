Xadrez. Luís Fernandes e Diogo Neves representam São Vicente na fase final da Taça de Cabo Verde

21/04/2021 16:08 - Modificado em 21/04/2021 16:08

Os xadrezistas Luís Fernandes e Diogo Neves, conseguiram ontem o acesso à final da fase regional (S. Vicente) da Taça de Cabo Verde de Xadrez, conseguindo assim atingir a fase final da competição que se disputará em Ribeira Grande de Santo Antão.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), Luís Fernandes e Diogo Neves venceram os seus adversários, Carlos Mões e Winaldo Fonseca, respetivamente, ficando ambos apurados para a fase nacional a decorrer no próximo mês de Maio em Ribeira Grande de Santo Antão.

Estes dois finalistas vão disputar no Canal FC a final da fase regional da Taça de Cabo Verde na próxima sexta-feira, 24, enquanto que Winaldo Fonseca e Carlos Mões vão disputar a eliminatória para o apuramento do terceiro lugar.

Em São Vicente estiveram em competição 20 xadrezistas, que disputaram a fase regional em sistema de eliminatórias. Conforme o regulamento da competição, além dos cinco vencedores de cada uma das regiões, também têm acesso a fase nacional da Taça de Cabo Verde 2021, os finalistas vencidos de Santo Antão (por ser a região organizadora), do Sal e de São Vicente (por serem as duas regiões com mais participantes inscritos).