CNDHC realiza formação sobre Cidadania e Direitos LGBTI na ilha de São Vicente

21/04/2021 13:31 - Modificado em 21/04/2021 13:32

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) realiza, nos próximos dias 22 e 23 de abril, uma ação de formação para associações, organizações públicas e ativistas de defesa dos direitos LGBTI.

Conforme comunicado da CNDHC, o evento decorre num dos hotéis da cidade do Mindelo e a abertura vai ser feita com as intervenções da Presidente da CNDHC, Zaida Morais de Freitas, do membro da Associação Arco-Íris, Gerson Fortes e do Embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle.

“A formação tem como principais objetivos fortalecer as capacidades dos participantes em matéria de cidadania e direitos humanos, mas também criar as bases para que o ativismo LGBTI seja exercido de forma consciente e suportado em normas de direitos humanos”, lê-se no comunicado.

A referida nota diz ainda que esta iniciativa é especialmente destinada a ativistas e membros de associações LGBTI, mas também a associações e entidades que trabalham com a comunidade nas ilhas de Santo Antão, São Vicente e Sal.

Direitos Humanos e Pessoas LGBTI, Conceitos LGBTI, Direito à Saúde das Pessoas LGBTI, Violência Baseada no Género, Situação das pessoas LGBTI no mundo e em Cabo Verde, Cidadania LGBTI e Movimentos Associativos são os temas que serão abordados durante a formação, que será depois replicada na Cidade da Praia, com representantes das ilhas de São Nicolau, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava.

De referir que esta formação está enquadrada no Projeto “Cidadania LGBTI”, financiado pela Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde e que prevê ainda a realização de um estudo, um seminário e ações de “playdoier” para a adoção de políticas publicas em matéria da inclusão da LGBTI.

Essas ações têm como finalidade contribuir para a promoção e garantia dos direitos humanos da comunidade LGBTI e criar as bases para um melhor exercício da Cidadania LGBTI em Cabo Verde.

Recorde-se que a CNDHC é a entidade nacional que tem por missão a proteção, promoção e reforço dos Direitos Humanos, da Cidadania e do Direito Internacional Humanitário em Cabo Verde, funcionando como órgão consultivo das políticas públicas nesses domínios e como instância de vigilância, alerta precoce, monitorização e investigação nessas áreas.