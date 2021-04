Covid-19: Mais uma morte em São Vicente e 154 novos infetados em Cabo Verde

20/04/2021 20:13 - Modificado em 20/04/2021 20:13

As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram hoje mais uma morte por covid-19 na ilha de São Vicente e 154 novos infetados pelo novo coronavírus no arquipélago, elevando para 20.781 os casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que os laboratórios de virologia analisaram 958 amostras nas últimas 24 horas, das quais 154 deram resultado positivo para o novo coronavírus, numa taxa de positividade de 16.1%.

Com 171 amostras analisadas, a cidade da Praia diagnosticou mais 19 novos casos. Ainda na ilha de Santiago foram reportados novos casos nos concelhos de São Domingos (2), São Lourenço dos Órgãos (3), Santa Catarina (4) e São Salvador do Mundo, Tarrafal e Santa Cruz, todos com um caso cada.

São Vicente tem mais 41 casos positivos de Covid-19, de um total de 199 amostras analisadas na ilha, que registou mais um óbito, o segundo nas últimas 24 horas, elevando para 30 o número de mortes na ilha e para 194 o total de óbitos no país desde o início da pandemia.

A ilha do Sal registou mais 15 casos novos de Covid-19, a Boa Vista (22), o Maio (10), Ribeira Grande de Santo Antão (16), Porto Novo (7) e Paul (9), Tarrafal de São Nicolau (1) e Ribeira Brava (2).

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde deram alta a mais 159 pessoas em todo o país, somando um total de 18.350 casos considerados recuperados.

O país chegou aos 20.781 casos positivos acumulados desde o início da pandemia e tem atualmente 2.223 casos ativos da doença.