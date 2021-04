Presidente do Chade morre após ser ferido na frente de combate

20/04/2021 15:04 - Modificado em 20/04/2021 15:04

Idriss Déby Itno, de 68 anos, foi reeleito em 11 de abril para o seu sexto mandato.

© Reuters

Orecém reeleito presidente do Chade, Idriss Deby, morreu, aos 68 anos, enquanto comandava o exército na luta contra rebeldes no norte do país.

À Aljazeera, um porta-voz do Exército revelou que Idriss Déby morreu na sequência “de ferimentos sofridos na linha de frente, enquanto lutava contra os rebeldes”.

“O Presidente da República, chefe de Estado, chefe supremo do Exército, Idriss Déby Itno, acaba de dar o seu último suspiro, enquanto defendia a integridade territorial no campo de batalha”, anunciou Azem Bermandoa Agouna, numa declaração lida na estação pública de televisão chadiana, TV Tchad.

“É com profunda amargura que anunciamos ao povo chadiano a morte esta terça-feira, 20 de abril de 2021, do marechal do Chade”, acrescentou ainda o general.

A notícia da morte de Idriss Déby Itno, que estava no poder há 30 anos, surge um dia depois de o órgão eleitoral do Chade ter confirmado que este tinha sido reeleito para um sexto mandato com 79,32% dos votos.

Por Notícias ao Minuto