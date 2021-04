Gabinete de Crise reúne-se esta terça-feira para analisar situação epidemiológica do país

19/04/2021 20:27 - Modificado em 19/04/2021 20:28

O Gabinete de Crise, criado para acompanhar a evolução do novo coronavírus no país, reúne-se esta terça-feira, 20, para analisar a situação epidemiológica e tomar medidas para evitar a propagação da covid-19.

A informação é avançada pela acessória de imprensa do Governo, através de uma nota de imprensa, que dá conta que o executivo liderado por Ulisses Correia e Silva reúne-se na manhã desta terça-feira, na cidade da Praia, para analisar a situação da covid-19.

O aumento dos casos de infeção pelo novo coronavírus que se vem registando no país tem preocupado as autoridades governamentais e sanitárias. É neste contexto que o Gabinete de Crise vai reunir-se para avaliar as medidas a serem adoptadas face ao aumento de casos da doença.

Cabo Verde, de acordo com a atualização feita hoje pelo Ministério da Saúde, tem 20.627 casos positivos acumulados, sendo 18.191 recuperados, 193 óbitos, das quais 6 por outras causas e oito doentes transferidos.