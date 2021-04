Covid-19: São Vicente com mais um óbito e 31 novos casos de um total nacional de 161 infeções

19/04/2021 20:17 - Modificado em 19/04/2021 20:17

A ilha de São Vicente registou nas últimas 24 horas mais uma morte provocada pela covid-19 e ainda 31 novos casos positivos, aumentando para 206 casos ativos da doença na ilha.

A situação pandémica em São Vicente continua a agravar-se depois da notificação nas últimas 24 horas de mais 31 novos casos da doença, que saíram do processamento de 267 amostras pelo laboratório de virologia. Com estes novos casos a ilha atinge os 2.952 casos acumulados.

Nas últimas 24 horas foi registado mais uma morte relacionada com a covid-19, aumentando para 29 os óbitos desde o primeiro registado a 26 de junho, e um total de 193 a nível nacional.

Saíram dos isolamentos mais 16 pessoas, passando a ilha a ter 2.713 altas.

A nível nacional foram notificados mais 161 novos infectados, sendo a Praia com 41, São Domingos 6, São Salvador do Mundo 1, Tarrafal 1, São Miguel 1, Santa Cruz 1, São Lourenço dos Órgãos 3, Mosteiros 1, Santa Catarina do Fogo 1, Ribeira Grande de Santo Antão 10, Paul 3, Porto Novo 2, Sal 17, São Vicente 31, Ribeira Brava de São Nicolau 2, Tarrafal de São Nicolau 7, Boa Vista 24 e Maio 9, pelo que o nosso país tem agora 20.627 casos acumulados.

Mais 150 saíram dos isolamentos, tendo Cabo Verde neste momento um acumulado de 18.161 pessoas consideradas recuperadas da doença.

Além disso, Cabo Verde tem 2.229 casos ativos de covid-19, 193 mortes e 8 pessoas transferidas para os seus países de origem.