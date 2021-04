Covid-19: Taxa de ocupação nos hospitais em Cabo Verde está em 74%

19/04/2021 20:02 - Modificado em 19/04/2021 20:02

A taxa de ocupação nos hospitais do país com doentes infetados com o novo coronavírus, responsável pela covid-19, alguns deles com a necessidade de cuidados especiais ou em oxigénio, é neste momento de 74%, de acordo com informações avançadas hoje pelo diretor nacional de Saúde.

Conforme os dados avançados por Jorge Noel Barreto, em conferência de imprensa sobre o ponto de situação da evolução da covid-19 no país, neste momento os hospitais do país têm um total de 51 doentes internados devido a Covid-19, o que representa uma taxa de ocupação de 74%, a mais elevada desde o primeiro caso no país.

Os 51 doentes internados estão distribuídos pelos diferentes hospitais do país, sendo a maioria nos Hospitais centrais da Praia e São Vicente, assim como no Hospital Regional do Sal.

No Hospital Central Agostinho Neto, na cidade da Praia, estão 16 pessoas internadas, sendo que dois estão em estado grave. No Hospital Baptista de Sousa estão 15 pessoas internadas, sendo que, de acordo com informações avançadas pela Direção Nacional de Saúde, uma encontra-se em estado crítico.

Já no Hospital Ramiro Figueira no Sal, estão 17 pessoas internadas e dois inspiram mais cuidados. Por fim, no Hospital Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, estão 3 pessoas internadas, e uma delas em situação mais grave.

Dados que segundo o DNS trazem “muitas preocupações” para as autoridades sanitárias que vêm o sistema de saúde do país ficar sobrecarregado, devido ao aumento do número de casos no país, e consequentemente elevando o número de óbitos, que já vai em 25 somente nos primeiros 19 dias deste mês.