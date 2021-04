Cinco pessoas em estado crítico após tiroteio no Lousiana

19/04/2021 12:19 - Modificado em 19/04/2021 12:19

No espaço de 24 horas, houve três tiroteios com múltiplas vítimas nos Estados Unidos.

© Love Shreveport-Bossier via Reuters

Na noite deste domingo, a cidade de Shreveport, no estado norte-americano do Louisiana, foi palco de um tiroteio que causou cinco feridos, todos em estado crítico, segundo a estação televisiva KSLA. As vítimas foram baleadas numa loja de bebidas e foram posteriormente transportadas para um hospital.

Embora os detalhes sobre este tiroteio ainda sejam escassos, as autoridades revelaram que o atirador disparou a partir de um carro, um Ford branco.

Até ao momento, não foram feitas detenções.

Este foi o terceiro tiroteio a provocar múltiplas vítimas este domingo nos Estados Unidos. Antes, três pessoas foram mortas num complexo de apartamentos em Austin, no estado do Texas. As autoridades procuram um antigo polícia suspeito de estar envolvido neste triplo homicídio.

Nas primeira horas de domingo, um tiroteio num bar em Kenosha, no Wisconsin, causou três mortos e dois feridos.

Nas últimas semanas tem-se verificado uma onda de tiroteios nos Estados Unidos, entre os quais o tiroteio da passada quinta-feira numa instalação da FedEx, em Indianapolis, no qual morreram oito pessoas. No último mês registaram-se, pelo menos, sete tiroteios em massa no país.

A opinião pública tem vindo a pressionar o Congresso norte-americano a implementar leis mais rígidas relativamente ao controlo de armas de fogo. Uma sondagem da Reuters/Ipsos mostra que a maioria dos americanos é favorável a leis mais apertadas de aquisição e posse de armas de fogo.

Joe Biden também já instou o Congresso a agir, mas em Capitol Hill, agora como nos últimos anos, pouco tem sido feito para resolver este problema crónico. As intenções dos democratas têm esbarrado na intransigência dos republicanos quanto à aprovação de leis mais rígidas de controlo de armas de fogo.

Por Notícias ao Minuto