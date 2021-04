MpD volta a vencer eleições legislativas, com maioria absoluta nas mãos da diáspora

Depois de 2016 o Movimento para a Democracia (MpD), cinco anos depois voltou a vencer a concorrência e viu o seu mandato renovado por mais cinco anos. Ulisses Correia e Silva que vai chefiar o próximo executivo saído destas eleições, promete começar a trabalhar imediatamente para a retoma da economia no contexto de pandemia que o país e o mundo vivem.

O MpD foi o grande vencedor as eleições legislativas deste domingo, avançando assim para um segundo mandato consecutivo, isto depois da vitória no ano de 2016.

O partido liderado por Ulisses Correia e Silva contava com 49.2% dos votos, quando estavam apuradas 96.8% das 1.480 mesas de voto. O PAICV obteve 37.9%, enquanto a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID) foi a terceira força mais votada com 9%. O MpD conseguiu eleger, até então, 36 deputados, o PAICV 28 e a UCID 4. Faltam ainda eleger 4 deputados pelos círculos eleitorais da Europa e Resto do Mundo (2) e Américas (2). Bastando ao MpD a eleição de mais um deputado para alcançar a maioria absoluta.

As restantes forças políticas que concorreram a estas eleições legislativas – Partido Popular (PP), Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS) e Partido Social Democrático (PSD) – todas juntas somaram 1,3% dos votos válidos. A abstenção registada, uma das mais elevadas de sempre em Cabo Verde, situou-se nos 41.9% a nível global. Foram chamados às urnas mais de 380 mil eleitores.

Ulisses fala em “Vitória. Grande vitória” de Cabo Verde, mas assumiu que há perdedores e pontuou, que os perdedores são aqueles que fizeram oposição de “terra queimada”.

“O trabalho é para continuar” e Ulisses reforçou as prioridades. A primeira é a “massificação” da vacina. “É grande prioridade e prioridade imediata”.

Outra prioridade é eliminar a pobreza extrema no país e garantiu que o novo Governo vai aumentar os apoios. Cerca de 151 mil pessoas devem ser beneficiadas.

O número de beneficiários da Pensão Social para Idosos deve também aumentar para abranger cerca de 40 mil idosos, assegurou.

Quanto à vitória, Ulisses foi claro em dizer que “vencemos e não há equívocos” e as previsões apontam para “os 38 deputados” e adverte que em nome da estabilidade é importante que o MpD consiga esse desiderato.

Ulisses Correia e Silva recorde-se foi presidente da Câmara Municipal da Cidade da Praia, entre 2008 e 2015, e vai para o segundo mandato como chefe do Governo cabo-verdiano.

PAICV e UCID reconhecem derrota

Janira H. Almada felicitou Ulisses Correia e Silva e o MpD pela vitória alcançada hoje e diz esperar que Cabo Verde tenha, no próximo ciclo, “bons tempos”.

A presidente do PAICV, no entanto, diz que vai retirou consequências desta derrota pelo que nos próximos dias vai colocar o cargo à disposição dos órgãos do Partido.

“O PAICV não conseguiu o seu objetivo e o resultado não corresponde às expetativas” sustenta.

A candidata derrotada afirmou que a luta foi “desigual”, referindo que os números ainda não são definitivos, lembrando que o círculo eleitoral das Américas ainda não está fechado.

Por sua vez, António Monteiro fez um discurso em que assumiu que a UCID não conseguiu os objetivos traçados para as eleições deste domingo. Numa comunicação ao país, feita a partir de São Vicente, perto das 22 horas, António Monteiro felicitou o MpD, na pessoa de Ulisses Correia e Silva pela vitória nestas eleições.

Apesar de conseguir eleger 4 deputados (mais um que na legislatura anterior), Monteiro observa que o Partido não chegou aos objetivos pois a meta era, pelo menos, 5 lugares em S. Vicente e eleger deputados noutras ilhas. Os quatro deputados da UCID foram todos eleitos no círculo eleitoral de S. Vicente.

Numa última atualização, o PAICV elegeu um dos dois lugares a deputado pelo círculo eleitoral das Américas atingindo os 29 deputados quando falta eleger um pelo círculo eleitoral das Américas e dois pela Europa e Resto do Mundo.