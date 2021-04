JHA vai apresentar a sua demissão do cargo de presidente do PAICV

18/04/2021 23:22 - Modificado em 18/04/2021 23:23

A líder do PAICV, Janira Hopffer Almada, assumiu a derrota nas eleições legislativas de hoje e garantiu que como consequência desses resultados vai apresentar a sua demissão aos órgãos do PAICV.

A líder do PAICV assumiu essa posição por considerar que “sou coerente, não acho que deva fazer da política uma profissão e neste sentido assumo as consequências da derrota e vou apresentar a minha demissão aos órgãos do meu partido”. Apesar da derrota o PAICV melhorou o seu desempenho em relação a 2016 elegendo mais dois deputados.