MPD vence em São Vicente com 37,2% dos votos e a UCID volta a ser o segundo mais votado

18/04/2021 22:24 - Modificado em 18/04/2021 22:24

Com este resultado o Movimento para a Democracia, MpD, elege em São Vicente quatro deputados com 11.744 mil votos (37,2%), sendo estes, Paulo Rocha que liderou a candidatura do MPD na ilha, Mircea Delgado e João Gomes que continuam no parlamento e a estreia de Maria da Luz Trigueiros.

Por outro lado, a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) cimentou a sua posição como a segunda força política da ilha, ao eleger 4 deputados.

A ilha de São Vicente tem 53.592 eleitores inscritos, distribuídos por 166 mesas de voto. Destes, 11.733 (37.2%) votaram no Movimento para a Democracia (MpD), 10.822 (34.4%) escolheram a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) e 7.881 (25%) na hora da escolha votaram no Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV).

Dos 10 deputados eleitos por São Vicente, o MpD conseguiu 4, a UCID 4 e o PAICV 2.

A UCID elegeu António Monteiro, Zilda Oliveira, Amadeu Oliveira e Dora Pires. O PAICV elegeu Josina Fortes e João do Carmo.