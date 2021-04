Xadrez/São Vicente: Conhecidos os quatro semifinalistas da fase regional da Taça de Cabo Verde

18/04/2021 19:32 - Modificado em 18/04/2021 19:32

Em São Vicente já são conhecidos os semifinalistas da ilha, nesta fase regional da Taça de Cabo Verde, que vão disputar o acesso à final a ser realizada em Santo Antão.

A competição que está sendo disputada no Canal FC, arrancou com a presença de 20 xadrezistas. Os quarto apurados vão disputar as meias-finais na segunda e terça-feira, respetivamente.

Numa das semi-finais Winaldo Fonseca disputará com Diogo Neves um dos lugares da final, sendo o outro lugar disputado entre Luís Fernandes e Carlos Mões (campeão e vice-campeão de Veteranos em título). Será assim um reavivar da final dos Veteranos jogada em 2019 nos Picos.

Estes quatro xadrezistas procuram um lugar na final Regional e consequentemente na fase Nacional, já que S. Vicente tem direito a 2 lugares na competição que irá decorrer em Santo Antão.