Covid-19: São Vicente registou 96 novos casos positivos, um óbito e 36 recuperados durante o fim-de-semana

18/04/2021 19:14 - Modificado em 18/04/2021 19:14

A ilha de São Vicente registou durante este fim-de-semana 96 novos casos positivos de covid-19, um óbito e ainda 36 pessoas recuperadas da doença. O sábado foi o mais crítico com 71 novos casos.

Neste domingo, 14, houve a notificação de mais 25 novos infetados, que foram diagnosticados a partir de 238 amostras analisadas pelo laboratório de virologia de São Vicente. A ilha passa a ter 192 casos ativos de covid-19. Houve ainda o registo de mais uma morte relacionada com a doença, contabilizando agora 28 vítimas de covid-19.

São Vicente foi um dos municípios do país com o maior número de casos registados no decorrer do fim-semana, aumentando assim as preocupações sobre a propagação da doença na ilha, que a par da cidade da Praia e ilha do Sal, são neste momento os principais focos de propagação da doença no país.

Por outro lado, neste fim-de-semana mais 36 pessoas foram dadas como recuperadas. São Vicente tem neste momento 2.921 casos acumulados, ainda 2.697 recuperados e três transferidos.