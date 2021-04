Cidadão cabo-verdiano que matou agente da PSP em Portugal em 2005 foi extraditado

18/04/2021 17:14 - Modificado em 18/04/2021 17:14

Depois de cumprir uma pena de 17 anos de prisão em Portugal, foi extraditado para Cabo Verde na sexta-feira, 16, o homem que matou um agente da PSP em 2005 no bairro da Cova da Moura na Amadora.

De acordo com informações avançadas pela imprensa portuguesa, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em comunicado, revelou que o homem foi extraditado na sexta-feira num voo do Aeroporto Internacional de Lisboa com destino à Cidade da Praia, capital de Cabo Verde, de onde é natural.

O cidadão cabo-verdiano cumpriu em Portugal 17 dos 23 anos de prisão a que tinha sido condenado pelo homicídio do agente da PSP Irineu Diniz, ocorrido em 2005 no bairro da Cova da Moura, no concelho da Amadora, em Lisboa.

O homem ficará impedido de entrar em todo o espaço Schengen durante os próximos 10 anos, sendo que na sequência desta extradição, foi acompanhado por inspetores da recém-criada Unidade de Terceira Linha da Direção de Fronteiras de Lisboa.

O agente Irineu Jesus Gil Diniz, solteiro, de 33 anos, foi atingido mortalmente por vários disparos de arma automática e de caçadeira quando seguia num carro patrulha da PSP que circulava na madrugada de 17 de Fevereiro de 2005 no bairro da Cova da Moura. O tiroteio causou ainda ferimentos ligeiros ao agente da PSP Nuno Miguel Saramago.