Sal: Prisão Preventiva para dois indivíduos suspeitos de vários roubos

18/04/2021 16:10 - Modificado em 18/04/2021 16:10

A Polícia Nacional no Sal deteve, na sexta-feira, 16, dois indivíduos residentes nas zonas de Ribeira Funda e Lomba Branca – Espargos, suspeitos de vários crimes de roubo em estabelecimentos comerciais e assaltos à mão armada.

A detenção, fora de flagrante delito, foi efetuada através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Conforme a mesma fonte foram, ainda, apreendidos na posse dos dois indivíduos uma arma de fogo, peças de vestuários utilizadas durante os assaltos, assim como alguma quantidade de produto dos roubos referenciados em algumas denúncias recebidas nas esquadras da ilha e no Comando.

Os dois detidos com idades compreendidas entre os 21 e 32 anos, apresentados às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, foi-lhes decretado a Prisão Preventiva.