Com pouca afluência às mesas de voto São Vicente parece não estar em dia de eleições

18/04/2021 14:08 - Modificado em 18/04/2021 14:08

Até ao momento, conforme constatou o Notícias do Norte no terreno, em São Vicente registou-se uma baixa afluência às urnas, pelo menos até ao meio dia.



Apesar das menos 26 assembleias de voto nas eleições legislativas deste domingo, 18 de abril, do que nas autárquicas de outubro passado, o ambiente nas ruas não aparenta em nada que o país está em pleito eleitoral para a escolha do próximo governo.



Em comparação às eleições autárquicas de outubro passado, de acordo com observação no terreno, sem dados estatísticos, mostra uma redução do número de votantes antes da hora do almoço. Se bem que na prática das eleições em São Vicente, a população costuma deixar para ir votar mais tarde, fazendo com que na parte de tarde exista um

aumento exponencial de votantes.



A fraca ida às urnas pode ser também fruto do descrédito nas políticas dos partidos apresentados durante esta campanha, ou também devido à covid-19.



Embora nesta eleição haja uma redução do número de eleitores, em grande medida devido ao fraco recenseamento eleitoral, que fez com que a ilha perdesse um deputado, baixando para 10, a ida às urnas tem sido mais contida.



De relembrar que a abertura das mesas de voto na hora prevista (7h00), ainda regista pouco afluência das pessoas às urnas nas primeiras horas da manhã.



Por outro lado, constatamos no que diz respeito que diz ao cumprimento das medida sanitárias, todas as mesas visitadas por este online dispunham de lavatórios para as mãos e desinfetante, mas também pela tranquilidade com que decorrem as votações em várias mesas de votos espalhadas pela ilha.



É que, o que começou a ser praticado nas eleições de outubro repete-se nestas eleições, com as pessoas a não ficarem na porta das escolas e outros locais de votos como era habitual, evitando assim provocar aglomerações.



Nas legislativas de hoje serão eleitos 72 deputados, para a Casa Parlamentar, em 13 círculos eleitorais, sendo 10 no país e três na diáspora.



São Vicente elege 10 deputados e estão inscritos na ilha de 53.592 eleitores, distribuídos por 166 mesas de voto.