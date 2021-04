Escolas de Cabo Verde vão estar fechadas na segunda-feira para limpeza após eleições

16/04/2021 16:10 - Modificado em 16/04/2021 16:10

O Ministério da Educação anunciou esta sexta-feira que todas as escolas vão estar encerradas na segunda-feira, 19, para permitir a higienização das salas de aula, por serem os principais locais de voto das eleições legislativas de domingo 18 de abril.

Na origem da medida estão as preocupações sanitárias com a transmissão da covid-19, numa altura em que o país verifica um aumento de casos de covid-19, evitando assim contágios no seio escolar.

Em comunicado, o Ministério da Educação explica que “tomando em consideração que os estabelecimentos educativos são locais privilegiados de funcionamento das mesas de voto”, o que acontecerá também nas eleições legislativas deste domingo, razão pela qual na segunda-feira “as atividades letivas presenciais estarão suspensas em todos os estabelecimentos de ensino para possibilitar a adequada higienização dos espaços”.

Cabo Verde contabiliza 1.776 casos ativos, 17.802 casos recuperados, 188 óbitos, 6 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 19.780 casos positivos acumulados de Covid-19.