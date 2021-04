TUI Holanda retoma hoje operações para as ilhas de São Vicente e Santiago

16/04/2021 16:00 - Modificado em 16/04/2021 16:00

A TUI Holanda vai retomar, hoje, as operações para as ilhas de São Vicente e Santiago, com dois voos semanais até ao mês de junho, com preços a partir de 399 euros, ida e volta.

Conforme nota do Ministério do Turismo, passado mais de um ano após a suspensão dos voos que a TUI HOLANDA vinha realizando de Amesterdão, Holanda, para Cabo Verde, devido a pandemia da COVID-19, a operadora vai retomar a partir de hoje, as operações para as ilhas de São Vicente e Santiago, servindo a comunidade cabo-verdiana que reside naquele país, turistas e o público em geral.

A mesma fonte dá conta que o Boeing 737 da TUI tem 180 lugares chega por volta das 14h50 a cidade da Praia. “Note-se que serão realizados dois voos semanais, de abril a junho, com partidas de Amesterdão, às segundas e sextas-feiras, e partidas de Praia e São Vicente às terças e sábado e com preços a partir de 399€, ida e volta da TUI”, lê-se ainda na nota.