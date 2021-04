Covid-19: Cabo Verde registou 20 mortes e 2.310 casos na primeira quinzena de abril

15/04/2021 23:00 - Modificado em 15/04/2021 23:01

Nos primeiros 15 dias deste mês de abril Cabo Verde contabilizou 20 mortes provocadas pela covid-19, aumentando para 188 o número de óbitos, com destaque para a ilha de Santiago, foco da pandemia no país.

Com o aumento de casos em todo o país o número de mortes não para também de aumentar, sendo que este mês caminha para o que poderá ser o mais critico desde que foi registado a primeira morte no país.

Números preocupantes sobretudo na ilha de Santiago que viu mais 17 pessoas morreram devido a infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19, em muitos casos associados a outros fatores, como hipertensão e diabetes.

A Praia registou mais de metade dessas mortes neste primeira quinzena de abril no país (11), tendo sido o passado dia 10 o mais crítico com a notificação da morte de 4 pessoas. As outras mortes em Santiago ocorreram na Ribeira Grande de Santiago (2), Santa Catarina (2), São Salvador do Mundo (1) e São Lourenço dos Órgãos (1). Santiago tem assim o registo de um total de 135 mortes devido a covid-19.

A Boa Vista é outra ilha onde no início deste mês foi registado mais uma morte por covid-19, tendo neste momento um total de 3 óbitos provocados pela doença.

São Vicente teve também, nesta primeiros 15 dias de Abril, uma morte associada à covid-19, perfazendo, até à data, o total de 27 mortes nesta pandemia, enquanto o outro óbito foi registado na ilha do Sal que tem até agora 7 mortes.

Já em termos de casos registados nestes primeiros 15 dias de abril, o cenário não é muito animador, visto que no país, nesse período, foram diagnosticados 2.310 novos casos de Covid-19. Destaca-se a ilha de Santiago e principalmente o concelho da Praia com o maior número destes infetados.

Pertence a esta quarta-feira, 14 , o registo do maior número de novos casos diários da infeção pelo novo coronavírus, quando foram notificados 294 novos casos da doença no país.

Cabo Verde conta, até 15 de Abril, com um acumulado de 19.780 casos do novo coronavírus, desde 19 de março de 2020 (quando foi diagnosticado o primeiro infetado no arquipélago), distribuídos por todos os 22 municípios das nove ilhas habitadas, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O arquipélago regista 1.776 casos ativos de Covid-19, o número de pessoas recuperadas da doença é de 17.802, enquanto oito infetados, estrangeiros, foram transferidos para os países de origem. O número de óbitos, segundo dados divulgados pelas autoridades sanitárias, é de 188, sendo seis deles por outras causas.