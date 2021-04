Augusto Vasconcelos Lopes empresta nome ao lar da Terceira Idade da Ribeirinha

O Lar da Terceira de Idade da Ribeirinha vai passar a ter o nome de Augusto Vasconcelos Lopes, anunciou o Conselho Superior da Cruz Vermelha de Cabo Verde, pelo reconhecimento do seu “sentido humanista”, envolvimento e “elevado altruísmo” que ajudaram a instituição a materializar programas e ações em São Vicente.

De acordo com o Conselho Superior da Cruz Vermelha de Cabo Verde, esta decisão saiu da sessão plenária da instituição realizada no dia 19 de fevereiro de 2021, por forma a homenagear a “solidariedade, confiança e cumplicidade” dos seus membros, voluntários, colaboradores, parceiros e amigos, no país e na diáspora, que têm contribuído em prol do “alivio do sofrimento humano, proteção da vida e da saúde e preservação da dignidade humana das mulheres e homens de Cabo Verde”.

É neste sentido, que a mesma fonte assegura que são estes atributos que “pacificamente se lhe reconhecem”, que determinaram a deliberação e “acertada decisão do Conselho Superior de atribuir o nome de Augusto Vasconcelos Lopes” ao Lar de Terceira Idade da Ribeirinha, na ilha de São Vicente.

“Tal decisão que com particular satisfação lhe é comunicada, é expressão de profundo e sincero reconhecimento do sentido humanista de que é dotado, patente através do seu envolvimento e elevado altruísmo, decisivos para a materialização dos programas e ações preconizados pela instituição para o setor da terceira idade na referida ilha” reforça a mesma fonte.

Com 85 anos de idade e já com longa caminhada na vida empresarial, Augusto Vasconcelos Lopes é uma pessoa muito prestigiada sobretudo porque respeita e ajuda o próximo. Além disso tem um grande sentimento empreendedor. Esta é uma imagem que Augusto Vasconcelos conseguiu criar ao longo dos muitos anos de vida empresarial.