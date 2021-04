FCF promove seminário de licença de clubes na cidade do Mindelo

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), vai nesta sexta-feira, 16, promover, na cidade do Mindelo, um seminário sobre a licença de clubes, na sede do Canal FC.

O seminário será ministrado pelo Gestor de Licenciamento de Clubes e Estádios de Cabo Verde, Fernando Fermino, que estará no Mindelo para a 1.ª Inspeção Técnica do Estádio Adérito Sena, que visa a sua certificação para receber jogos internacionais.

Este seminário visa a implementação de base de um sistema de licenciamento de clubes com o intuito de participar nas competições de clubes promovidas pela CAF.

Já no dia 17 de abril, a cidade do Porto Novo recebe a apresentação do sistema, para os clubes de Santo Antão Norte e Sul, em simultâneo.

De realçar que em 2007 a FIFA aprovou um Regulamento de Licenciamento de Clubes, procurando a adoção, a nível nacional, de regulamentos de licenciamento conformes com os requisitos mínimos da FIFA e com o sistema de licenciamento da confederação continental respetiva.

Em 19 de janeiro de 2012, o Comité Executivo da CAF aprovou a introdução, a nível Africano, o sistema de licenciamento para admissão dos Clubes nas competições por si organizadas.

De acordo com esse sistema de licenciamento, apenas estão autorizados a participar nas competições africanas os clubes que, cumprindo um conjunto de critérios de natureza desportiva, infraestrutural, organizativa, jurídica e financeira, obtenham a concessão da licença CAF.

A transposição das diretivas da CAF, foi aprovada por deliberação da Assembleia Geral Ordinária da FCF, realizada no dia 22 de Outubro de 2016, com a alteração do artº 59.º dos seus Estatutos.

Com a implementação deste sistema, a CAF pretendeu lançar as bases de alargamento do conceito de licenciamento ao ordenamento desportivo interno de cada Federação Nacional, com vista a uma sadia harmonização da estruturação interna do Futebol em todos os países que integram a sua jurisdição.

O presente Regulamento de Licenciamento será objeto de desenvolvimentos nos próximos anos de modo a permitir a contínua melhoria dos padrões qualitativos da modalidade e o reforço da confiança e da credibilidade da indústria do futebol. Por isso, as recomendações/critérios visando a melhor prática aqui previstos, poderão, no futuro, assumir natureza imperativa ou serem mesmo alterados e aumentados.

No presente Regulamento estão descritos os critérios e procedimentos que devem ser observados pelos Clubes com vista à obtenção da Licença necessária para a participação nas competições organizadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, designadamente os Campeonatos Nacionais de I e II Divisões e a Taça de Cabo Verde e a Supertaça Nacional, a partir da época 201/2022. Para implementação do sistema de licenciamento de Clubes, estabelecido o modo progressivo (ciclo de 5 anos), o qual estabelece os critérios e respetivos requisitos mínimos a serem observados pelos candidatos a licença em função da divisão da respetiva competição de âmbito nacional.