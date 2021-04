Obras de instalação da Piscina Oceânica na Lajinha já arrancaram

15/04/2021 15:06 - Modificado em 15/04/2021 15:06

O Ministério da Economia Marítima (MEM) anunciou o arranque esta quinta-feira, 15, das obras de instalação da Piscina Oceânica e estrutura de apoio, na praia da Laginha, com a colocação das pontas de cimento para ancoragem da estrutura flutuante.

A Piscina Oceânica, uma iniciativa do Ministério da Economia Marítima, foi anunciada durante a 3.ª edição da Cabo Verde Ocean Week, que decorreu no final do ano passado, deve ficar pronta no prazo de três semanas.

O projecto Piscina Oceânica do Mindelo, uma estrutura orçada em cinco mil contos a ser construída com blocos flutuantes na parte sul da praia da Lajinha, na zona mais protegida da agitação da maré.

A mesma, segundo o MEM, tem por principal objectivo facilitar o ensino da natação pelas escolas, daí ficar localizada naquela que é considerada a área mais segura da praia, ou seja, no recanto junto ao miradouro.

O MEM anunciou recentemente que este é um projeto piloto que deverá ser replicado em outras ilhas, na sequência das edições seguintes da Cabo Verde Ocean Week. Além da piscina está previsto a construção de um bar no miradouro, que será explorado por privados. Este espaço poderá servir de apoio ao desporto náutico e não pode vender bebidas alcoólicas.