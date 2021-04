Brasil ultrapassa as 360 mil mortes associadas à Covid-19

14/04/2021 23:15 - Modificado em 14/04/2021 23:15

País registou 73.513 casos e 3.459 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas.

© Ueslei Marcelino/Reuters

OBrasil registou 73.513 casos e 3.459 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o ministério da Saúde.

Desde o início da pandemia, o país já contabilizou 13.673.507 casos de contágio e 361.884 óbitos por causa do novo coronavírus.

Este total não contabiliza o número de mortos e infetados registados no Estado do Ceará que, por problemas técnicos, não reportou os seus dados das últimas 24 horas.

Há ainda a registar 12.170.771 recuperados e 1.140.852 pessoas sob acompanhamento no Brasil.

O estado de São Paulo continua a ser o mais afetado, somando já 2.686.031 casos e 85.475 mortes associadas à SARS-Cov-2.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, a taxa de incidência da covid-19 a doença no país, que atravessa o seu momento mais crítico da pandemia, ascendeu hoje a 172 mortes e 6.507 casos por 100 mil habitantes.

Com os dados difundidos hoje pela tutela da Saúde, o Brasil mantém a segunda posição mundial na lista de países com mais mortos em todo o mundo, e a terceira com mais casos.

Além disso, a nação sul-americana, com 212 milhões de habitantes, continua a ser o país com mais mortes registadas em 24 horas, muito acima dos Estados Unidos ou da Índia.

Por Tomásia Sousa com Lusa