Ilha do Sal recebe 9.ª edição da Conferência para o Clima e Desenvolvimento na África

14/04/2021 22:55 - Modificado em 14/04/2021 22:55

Cabo Verde acolhe nos dias 23 a 27 de agosto deste ano, em Santa Maria, na ilha do Sal, a 9.ª edição da Conferência para o Clima e Desenvolvimento na África (CCDA).

De acordo com o governo, em nota enviada as redações, trata-se do maior evento desta temática no Continente Africano. Reunirá um milhar de participantes em um formato híbrido – virtual e presencial.

De sublinhar que será a primeira vez que Cabo Verde e um país insular acolhem esta Conferência, pelo que a temática dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) será focal durante esta edição da CCDA.

O tema deste ano será “Uma Transição Justa para uma Recuperação Verde e Azul Resiliente”. Isto envolve a questão da recuperação do triplo fardo que sofrem atualmente os países africanos: a pandemia de Covid-19; as mudanças climáticas e o impacto socioeconómico e irá a abordar soluções para promover de uma maneira resiliente, o crescimento verde e azul, amigável do ambiente e sensível ao clima.

O evento é organizado conjuntamente pelo Governo de Cabo Verde, a Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA), a Comissão da União Africana e o Banco Africano de Desenvolvimento, no quadro do Programa Clim-Dev, Clima e Desenvolvimento.