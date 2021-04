Legislativas 2021: Ulisses Correia e Silva garante que próximo mandato será fundamental para São Vicente

14/04/2021 15:42 - Modificado em 14/04/2021 15:42

O líder do Movimento para a Democracia (MpD), que se encontra em São Vicente, garantiu na noite de ontem, num comício na Rua de Lisboa, que a ilha, nos últimos cinco anos esteve sendo preparada para receber investimentos, pelo que o próximo mandato “será fundamental” para alavancar a economia da ilha.

Para Ulisses Correia e Silva, os investimentos em desenvolvimento na ilha de São Vicente e que estarão em funcionamento em breve são fruto de uma política inovadora por parte deste governo.

“A Zona Económica Especial da Economia Marítima, vai ter um efeito transformador para a ilha, o que irá potencializar as condições de desenvolvimento do turismo. Também os hotéis em construção na ilha são fruto de políticas assertivas para o setor. Criámos confiança e possibilidade dos nossos empresários poderem investir no nosso país” sustentou.

O PM vincou ainda que a ilha terá brevemente “uma grande dinâmica” na pesca, na agricultura e em outras valências que vão catapultá-la para patamares de desenvolvimento esperados por todos os cidadãos.

O mesmo anunciou que brevemente será assinado a adjudicação das Obras do Terminal de Cruzeiros da ilha, que servirá para a dinamização da economia de São Vicente, com a “criação de empregos e melhorias de vida”.

“As coisas estão em andamento em São Vicente. Vamos aumentar a proteção social aos nossos idosos e também para às famílias em situação de risco” enfatizou.

A equipa de Ulisses Correia e Silva tirou o dia de hoje para numa passeata às principais artérias da cidade do Mindelo, em São Vicente, para convencer os sanvicentinos a votar MpD no próximo domingo.

O programa de campanha eleitoral, começou pela Avenida Baltazar Lopes da Silva, antiga Rua Machado, terá o seu culminar em Salamansa, com pequenos discursos pelo meio, cujos conteúdos serão anúncios de projectos para as diferentes localidades.

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, PAICV 26 e a UCID três.